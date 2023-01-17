В СевГУ будут учить на судей и прокуроров

Уже в 2023 году университет впервые проведет набор на новую программу специалитета «Судебная и прокурорская деятельность». Обучение будет и очным, и заочным, но платным.

По словам заместителя директора Юридического института по учебной и научной работе Андрея Путренко, в Севастополе и Крыму сейчас наблюдается кадровый голод в судебно-прокурорской деятельности. Сотрудники нужны в прокуратуре, в службе судебных приставов, службе исполнения наказаний, МВД, следственном комитете. Там готовы принимать на работу выпускников СевГУ. Кроме того, у студентов будет возможность после окончания вуза поехать на работу в новые регионы России, где сейчас только формируется судебная система.

Программа очного обучения рассчитана на пять лет, заочного — на шесть. Предусмотрено по 30 мест по договорам об оказании платных образовательных услуг.