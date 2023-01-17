В 2022 году сдали меньше половины объектов госпрограммы

Из 37 объектов госпрограммы, которые намечались в Севастополе к сдаче в 2022 году, фактически удалось завершить только 16.

О них в ходе аппаратного совещания доложил и.о. директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

По его информации, в 2022 году в Севастополе введены в эксплуатацию школа и детский сад в бухте Казачья, кадетский корпус Следственного комитета РФ, подстанция Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на Фиолентовском шоссе.

Под самый Новый год наконец-то закончена реставрация Севастопольского художественного музея им.Крошицкого.

Среди объектов спорта — реконструкция стадиона «Горняк», а также новый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом на ул.Шевченко.

В перечень сданных объектов вошли газификация сел Байдарской долины: газопроводы низкого давления в Колхозном и в Павловке; канализование ул.Декабристов; строительство модульной газовой котельной на ул.Розы Люксембург; строительство газопровода высокого давления в селе Фронтовое; газопровода к жилым домам по ул.Инженерная балка, ул.Эскадренная, ул.Береговая, и газопровода к домам по ул.Шевкопляса, ул.Погорелова; очистные в Орловке, пожарное депо в Терновке.

Особую гордость вызвало сообщение о завершении ремонта больницы им.Даши Севастопольской. Как прозвучало на совещании, в связи с этим, теперь предстоит решить вопрос об использовании данного медучреждения для лечения участников СВО. В связи с последним губернатор поручил запланировать выезд в это медучреждение.

— Нужно обеспечить оперативную передачу пользователям объектов, которые ввели в эксплуатацию в конце года. Нужно понять, когда школа и детский сад в бухте Казачья будут готовы к приему детей. По объектам, находящимся еще в стадии строительства — на контроль вице-губернатору Павлу Иено и четкие графики ввода в эксплуатацию мне доложить, — поручил капстрою глава города.

В декабре 2022 года Контрольно-счетная палата Севастополя проанализировала выполнение госпрограммы социально-экономического развития развития Крыма и Севастополя за три квартала года и составила перечень объектов, которые могут стать долгостроями.

Отмечалось, что в 2022 году в Севастополе запланировано к сдаче 37 объектов, в том числе три переходящих с 2018 года, а два — с 2021 года. Их строительная готовность на 1 октября варьировалась от 4% до 100%. Но даже у полностью готовых объектов были проблемы. Более трети объектов (14 или 40% от общего количества) уже тогда находились в зоне риска несвоевременного ввода в эксплуатацию.

В итоге оказалось, что не сдан 21 объект.