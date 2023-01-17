Создание Северного муниципального округа приостановлено

Об этом «Севастопольской газете» сообщил председатель постоянного комитета Законодательного Собрания по городскому хозяйству, депутат Вячеслав Камзолов.

— На сегодняшний день финансирование на эти цели в бюджете не запланировано. Также мы прекрасно понимаем, что Севастополь не просто дотационный регион, а глубоко дотационный регион. Соответственно, учитывая политическую ситуацию, связанную с проведением СВО, этот вопрос ушел на второй план. Но я думаю, что мы к этому вопросу обязательно вернемся, — отметил В.Камзолов.

С момента вхождения Севастополя в российскую юрисдикцию в 2014 году, город был поделен на 10 муниципальных округов (МО). Для того, чтобы не создавать Северный, дополнительный 11 муниципальный округ, в 2021 году была предпринята попытка объединить Андреевский и Качинский муниципальные округа, но депутаты Андреевского МО проголосовали против такого слияния.

«Как вариант, лично у меня есть предложение создать Северный округ на базе Верхнесадовского МО. Это было бы актуально, там небольшие расстояния, тем более все жители Верхнесадового постоянно ездят на Северную сторону, на пл.Захарова, на катер, за продуктами и по другим делам. Так что работа в этом направлении продолжится, — считает В.Камзолов.

Решение об административном разделении на Северную и Корабельную стороны было принято советом Нахимовского муниципального округа в феврале 2021 года. Планировалось, что муниципалитету Северный отойдут площадь Захарова, Любимовка, совхоз им.Софьи Перовской, районы Голландия и Мекензиевы горы. Тогда в правительстве Севастополя процедуру затягивать не собирались и пытались оформить документы к единому дню голосования, который традиционно проходит в сентябре.

В апреле 2022 года и.о. вице-губернатора Сергей Толмачев на заседании Законодательного собрания Севастополя докладывал, что все препятствия юридико-технического характера по вопросу создания Северного МО уже устранены и в ближайшее время сформулированные изменения планировали внести в Законодательное собрание Севастополя. Но этого не произошло.