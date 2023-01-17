Ремонтируют дорогу к новому госпиталю

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется ремонт проезда в районе Лабораторного шоссе между садовыми товариществами «Дергачи», «Дергачи-2», «Дергачи-3» и «Дергачи-4».

Дорога протяженностью более 1,5 км ведет к строящемуся новому госпиталю Министерства обороны.

Работы по ремонту дороги согласно контракту нужно выполнить до 31 августа, но подрядчик завершит работы гораздо раньше срока — уже в первом квартале 2023 года, сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. ООО «Дорожник» уже выполнил фрезерование покрытия, ликвидацию просадок, устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Здание нового госпиталя в Севастополе строят в районе Лабораторного шоссе, по адресу: ул.Горпищенко, 148. Объект планируют сдать к 2027 году.