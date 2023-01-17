В Региональном сосудистом центре установлен новый ангиограф

Это второй комплекс, который скоро начнет работу в Первой горбольнице. Потребность в данном оборудовании очень высока, заверили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Новый ангиограф новее и мощнее первого. При меньшей лучевой нагрузке он будет выдавать более детальное изображение артерий и кровотока внутри них. С его помощью получится выполнять широкий спектр малоинвазивных эндоваскулярных диагностических процедур, оценить целостность и структуру сосудистой сетки, нормальные и дополнительные артерии, расположение сосудов, размер просвета и особенности кровотока.

«Главное отличие нового ангиографа от того, который у нас уже есть, то, что он оснащен дополнительным оборудованием. У него установлено внутрисосудистая визуализация — это специальный блок, который позволяет делать внутри сосудистое УЗИ, то есть мы можем изнутри посмотреть сосуд при помощи ультразвука», — объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра Олег Токарев.

Стоимость ангиографической установки — более 100 млн рублей. Оборудование уже подключено, но для начала работы необходимо обучить специалистов.

«Новое оборудование позволит нам шире и более планово заниматься пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Планируем, что на одном аппарате мы будем оказывать экстренную и неотложную помощь, а другой будет использоваться для плановых пациентов. Соответственно, мы сможем расширить спектр оперативных вмешательств и помощь такой категории пациентов будет более доступна», — рассказал Владимир Кузнецов, заместитель главного врача больницы по хирургической помощи.

Новое оборудование больница получила в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».