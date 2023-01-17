Приют для бездомных животных строить не планируют

В бюджете Севастополя на этот год снова не предусмотрены деньги на строительство приюта для собак.

Об этом на отчетной пресс-конференции 17 января сообщил председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания по бюджету Вячеслав Аксенов.

— Я считаю, конечно, это не правильно, но это вопрос дискуссионный. Депутаты неоднократно его поднимали и настаивали, что надо выделять средства. К сожалению, со стороны правительства пока позитивного отклика не нашлось. Будем продолжать искать взаимопонимание. Я не могу сказать, когда это произойдет, — объяснил В.Аксенов.

По его словам, раньше для убеждения городских властей депутаты использовали положительный пример Республики Крым, где на строительство приюта было выделено бюджетное финансирование. Но реализовать проект соседям также не удалось.

«Я понимаю, для города это очень актуально. Приют нужен, либо государственный, либо организованная система поддержки приютов, которые в принципе у нас уже есть. Но и этого пока нет», — резюмировал депутат.

Первый раз построить дом для бездомных животных губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал в 2020 году, будучи еще и.о. губернатора.

В сентябре того же года комиссия заксобрания по бюджету рассмотрела вопрос о перераспределения бюджетных ассигнований и предложила более 23 миллионов рублей направить на проектирование приюта, рассчитанного на тысячу бездомных собак и кошек.

А через два месяца, в декабре, севастопольское медийное пространство взорвалось гневными сообщениями о жестоком обращении с животными в приюте для животных на Фиоленте. Тогда журналисты и правозащитники отсняли и показали горожанам сюжеты с истощенными собаками, сидящими в клетках без еды и воды. В дальнейшем выяснилось, что многие животные в фиолентовском приюте погибли из-за ужасных условий содержания и болезней.

В мае 2021 года М.Развожаев в очередной раз пообещал, что до конца года силами инвесторов приют для бездомных животных построят и передадут в пользование городу. Ровно через год, извинившись перед севастопольцами, губернатор сообщил, что что-то пошло не так и «приют когда-нибудь, но обязательно появится».