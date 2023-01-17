Пенсионерка два месяца перечисляла деньги лже-брокеру

Дистанционные мошенники украли у 73-летней жительницы Севастополя 406 тысяч рублей. Пенсионерка в течение двух месяцев выполняла телефонные инструкции лже-брокера и переводила деньги на указанные им счета.

На мобильный телефон местной жительницы позвонил неизвестный мужчина и убедил ее получить дополнительный заработок на инвестиционных платформах. И только когда мошенник перестал выходить на связь спустя два месяца, пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, сообщили в УМВД России по Севастополю.

Если вам позвонил неизвестный, который представляется биржевым брокером и предлагает чрезвычайно выгодно и гарантировано «заработать на инвестиционной платформе и без особых усилий извлечь доход», срочно завершите разговор — это мошенник.

Проверить, является ли звонивший настоящим брокером и имеет ли он соответствующую лицензию, можно на официальном сайте Центрального банка России.