На выставке показали лучшие фотографии 2022 года

Победила «Фотосушка»

Этот ежегодный вернисаж каждый год приглашает севастопольцев оценить успехи севастопольских фотографов — членов клуба за прошедший год и выбрать лучшие снимки.

На сей раз около 30 работ представили два десятка авторов. Выставочные фотографии, в основном, выполнены в формате жанровой и пейзажной съемки, и разбавлены портретами.

В рамках выставки состоялся традиционный конкурс, по итогам которого зрители выбрали лучшие работы 2022 года.

Третье место за работы в жанре «городской пейзаж» присуждено Алексею Бурнасову и Виктору Соколову. Они представили на выставке фотографии «Парк мечты» и «Прокат».

Второе место досталось Андрею Иванову за фотографию «Мариупольский театр». А.Иванов родом из Мариуполя и летом запечатлел на камеру город в руинах.

Лучшей работой года признана репортажная жанровая фотография Юлии Блоцкой «Фотосушка».

Как рассказал «Севастопольской газете» художественный руководитель фотообъединения «Бриг» Леонид Матвеев, динамика развития фотоклуба состоит не в количественном, а в качественном росте, что и показал прошедший год.

— Минувший год был довольно странным по собранию авторов и по жанру представленных работ. На выставке оказалось много репортажных фотографий, в том числе в жанре городского пейзажа.

По его мнению, репортажные работы 2022 года были намного сильней, чем в предыдущие: «Авторы снимали совсем по-другому».

Выставка продлится до 31 января.

Идут по Шелковому пути

Еще один путь развития фотоклуба — проект «Шелковый путь». Его суть — проследить в фотографиях, как города, лежавшие на этом старинном торговом пути, выглядят сегодня. Проект появилась несколько лет назад, а совсем недавно у него появился куратор в Республике Крым. Так что с весны, как предполагает Л.Матвеев, он получит финансирование.

— Мы уже отсняли Турцию, Сирию, Армению, а также три крымских города, которые относятся к Шелковому пути. Сейчас мы планируем поездку в Азербайджан, а в конце марта — в Узбекистан. В целом, мы хотим проложить линию от Китая до Крымского полуострова, и посмотреть, что из этого получится. Может, нам повезет, и мы доедем еще и до Ирана, с которым мы сейчас стали дружить, — рассказал Л.Матвеев.

На сегодня уже готовы 19 работ по трем поездкам.

— Это какая-то культурная связующая нить между странами. Мы хотим показать, как «Шелковый путь» шел через те или иные страны, как народы были связаны тогда и связаны теперь. Мы выполняем некую гуманитарную миссию, которая призвана объединить творческие коллективы разных стран, — считает Л.Матвеев.

По его словам, «Бриг» установил взаимодействие с азербайджанским фотосообществом. Проектом заинтересовались турецкие фотографы.

В рамках проекта в конце лета пройдет международный фотоконкурс, а в мае по итогам первого этапа в симферопольской библиотеке им.Ивана Франко проведут большую фотовыставку.