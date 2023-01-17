Культурные кластеры строятся

Шестнадцать объектов культурных кластеров во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе сданы в 2022 году, сообщает сайт правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Итоги строительства всех четырех культурных кластеров были подведены на наблюдательном совете Фонда проектов социального и культурного назначения.

«Несмотря на сложности, в 2023 году фонд настроен завершить бóльшую часть объектов», — заявил на заседании М.Хуснуллин.

В Севастополе в рамках строительства культурно-образовательного комплекса на мысе Хрустальном в 2022 году был построен и получил заключение о соответствии жилой дом на 238 квартир. Полностью завершены монолитные и фасадные работы Академии хореографии — сдача объекта в эксплуатацию запланирована на третий квартал 2023 года.

Продолжается строительство Севастопольского государственного театра оперы и балета. Выполнен почти весь объем монолитных работ: здание выросло с минус третьего уровня (третий подземный этаж и служебная парковка) до восьмого (технического) этажа.

В Кемерове в рамках строительства Сибирского культурного кластера построен образовательный комплекс. В 2022 году сданы оборудованное фондохранилище с реставрационным центром, жилой дом для преподавателей с полностью меблированными квартирами и общежитие Сибирского кампуса Российского государственного института сценических искусств.

Строительство кластера на острове Октябрьский в Калининграде проходит на двух площадках. В 2022 году здесь было завершено строительство пяти домов на 387 служебных квартир для артистов и преподавателей учебного кластера, а также общежития для будущих студентов Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства.

Во Владивостоке кластер строится на острове Русский и на Орлиной сопке. За прошедший год строители получили ЗОС на учебный корпус Академии хореографии с интернатом и на интернат музыкальной школы, а также на образовательный центр и два жилых дома для преподавателей.

Создание культурных кластеров во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе началось по поручению Президента, данному в послании Федеральному Собранию в 2018 году.

Проекты включают в себя музеи и театры, среди которых будут как филиалы главных российских учреждений культуры, так и самостоятельные учреждения. Помимо этого, предусмотрены и учебные заведения на 1,4 тысяч мест для будущих артистов и музыкантов, среди которых филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им.Чайковского с интернатами для проживания учащихся, а также многоквартирные жилые дома для сотрудников комплексов.