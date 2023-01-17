«Каменную могилу» передают Херсонесу

Работа по передаче заповедника «Каменная могила» под Мелитополем в ведение федерального музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе началась.

Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов работы РИО в 2022 году и анонсированию программы мероприятий на этот год.

С.Нарышкин напомнил, что ранее по инициативе Российского исторического общества президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России дал поручение по передаче археологического музея «Каменная могила» на территории Запорожской области в ведение федерального музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«Так вот эта работа уже стартовала», — подчеркнул глава РИО.

По его словам, реализация просветительских проектов в новых российских регионах, как и восстановление там музеев, разрушенных украинскими националистами, является «одним из важнейших приоритетов» РИО.

«Шаг за шагом идет реконструкция здания филиала Мариупольского краеведческого музея, бывшего музея Куинджи. Завершается обновление экспозиции Луганского краеведческого музея, — продолжил С.Нарышкин. — До конца февраля текущего года в Мелитопольском государственном университете при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации будут организованы публичные лекции российских историков, членов Российского исторического общества».

Заповедник «Каменная могила» — огромный холм из песчанника посреди степи в районе р.Молочная, Мелитопольский район, Запорожской области. На протяжении тысячелетий это место было святилищем для жителей приазовских и причерноморских степей.

Каменная Могила содержит 87 гротов и пещер, в 65 из которых сохранились тысячи петроглифов — рисунков на камнях. Хронология петроглифов охватывает огромный период от эпохи позднего палеолита до средневековья (от XXIV—XX тыс. лет до н. э. до X—XII веков н. э.).

Существует также заповедник «Каменные могилы» на границе Запорожской и Донецкой областей.