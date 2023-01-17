Гостиницы прошли обязательную классификацию

У шести гостиниц — одна звезда, у пяти — две звезды. 20 средств размещения классифицированы как трехзвездные, еще у пяти — по четыре звезды. Один отель в Севастополе заслужил «5 звезд». Оставшиеся два десятка гостиниц относятся к категории «без звезд».

Система классификации средств размещения в России действует с 2018 года. С прошлого года это правило распространилось на все средства размещения, независимо от номерного фонда. Наличие классификации также обязательное требование для получения господдержки.

В Крыму обязательную классификацию к началу 2023 года прошли 1083 гостиницы, из них 13 объектов получили категорию «5 звезд»