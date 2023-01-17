Для завершения реконструкции дома для переселенцев из аварийного жилья не хватило месяца

Речь идет о многоквартирном доме по улице Раенко-Малиновского, который предназначается для переселения жителей города из аварийного жилья так и не был сдан в 2022 году. Об этом 16 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил и.о.директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

По его словам, для повышения эффективности мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда заключен государственный контракт на реконструкцию многоквартирного жилого дома в Инкермане, по улице Раенко-Малиновского, по завершению которого будет предоставлено 40 благоустроенных квартир. Стоимость работ по контракту составила 147,6 млн рублей.

– Нам не хватило буквально месяца, подрядчик обещал до конца января-в феврале все завершить, – сказал И.Ахмедов.

В своем докладе он доложил, что аварийный жилой фонд, включенный в программу «Жилище» состоит из 197 помещений, из которых требуется переселить 448 человек.

В 2022 году из аварийного жилищного фонда переселено 33 гражданина из 21 жилого помещения площадью 926,2 кв метров.

Объем средств, направленных на эти цели, составил 235,76 млн рублей.