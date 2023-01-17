Депутат считает необходимым развитие в Севастополе промышленности

— Хватит уже иждивенчеством заниматься! — такое мнение депутат высказал на пресс-конференции.

По его мнению, в Севастополе должно развиваться собственное промышленное производство, однако за последние восемь в городе не появилось ни одного серьезного промышленного предприятия.

В.Горелов предложил проанализировать сложившуюся ситуацию: по Севморзаводу обсуждается очередная новая концепция развития, завод «Парус» не работает, «Муссон» давно перестал быть промышленным предприятием.

— Года два назад была перерезана ленточка на предприятии «Алмаз-Антей». Я не знаю, может быть, там какая-то жизнь и происходит, но я ее не вижу. Я пока не вижу действий, которые бы касались его развития в Севастополе, — сказал В.Горелов.

Депутат также назвал порочной выработавшуюся привычку ожидать выделения городу Москвой очередных денег, а заодно предрек скорое окончание финансового дождя из Центра, что, по его мнению, должно подтолкнуть город к развитию собственного производства.

Сказанное он дополнил впечатлениями от хода строительства индустриального парка «Гераклид».

– Я не понимаю, что происходит: какое-то поле чистое! Поэтому никакого оптимизма по поводу экономических успехов у меня нет. Я очень надеюсь, что они появятся, что в Севастополе появится индустриальный парк, и город начнет зарабатывать деньги сам, — сказал В.Горелов.