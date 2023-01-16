Знала о телефонных мошенниках, но поверила

Дистанционные мошенники украли у 84-летней жительницы Севастополя 100 тысяч рублей. Пенсионерке позвонили на стационарный телефон и сообщили, что ее дочь попала в ДТП и госпитализирована в медицинское учреждение.

«Для «помощи» родственнице незнакомка потребовала крупную сумму денег. Поверив ее словам, пенсионерка передала мошенникам через курьера 100 тысяч рублей. Отметим, что она знала об указанной мошеннической схеме, но застигнутая врасплох неожиданным звонком выполнила требования аферистов», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Севастополю.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз напоминают, что такой ситуации необходимо немедленно прекратить разговор и связаться с вашими близкими, которые «попали в беду». Если их телефон отключен или находится вне зоны доступа сети, нужно позвонить другим родственникам или в полицию на номер 102. Но ни в коем случае нельзя передавать злоумышленникам деньги или другие материальные ценности.

Дистанционные мошенники могут располагать некоторыми сведениями о потерпевших и даже обратиться по имени и отчеству. Немедленно передать им деньги они могут потребовать под предлогом «срочной оплаты лечения», «возмещения ущерба потерпевшему», «дачи взятки за не привлечение к ответственности» и т.д.