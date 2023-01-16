Жалуйтесь в саночистку

В Севастополе с 16 января начала работать «горячая линия» по вопросам санитарной очистки общегородских территорий. Обращения обещают рассматривать в течение суток, кроме выходных.

«Работа горячей линии организована в рамках заключенного контракта по санитарной очистке трех районов города: Нахимовский, Ленинский, Гагаринский. По вопросам саночистки указанных трех районов граждане могут позвонить по данному номеру или отправить обращение в мессенджеры Telegram и WhatsApp», — сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Обращение должно содержать краткую информацию о проблеме, с точной привязкой к адресу. Если заявка отправляется через социальные сети, желательно прикреплять к ней фотографии. Также необходимо указать номер телефона, фамилию и имя заявителя.

В случае поступления жалоб по другим районам города их будут передавать ответственным лицам и в управление административно-технического контроля департамента городского хозяйства.

Телефон горячей линии +7 (978) 233-83-27. График работы — с 8.00 до 17.00, с понедельника по пятницу.

Санитарная очистка города — совокупность мероприятий, связанных со сбором, сортировкой, вывозом и утилизацией мусора.