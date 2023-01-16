Учитель математики подрался с учеником

Следственный комитет, а также городская прокуратура проводят проверку информации о потасовке между учителем математики и восьмиклассником в одной из школ Севастополя.

Драка между педагогом и учеником запечатлена на видео, которое выложено в социальных сетях.

«Прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия. При подтверждении опубликованной информации будет проверено исполнение в учреждении законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В Следственном комитете сообщили о проведении процессуальной проверки. Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтьев взял ситуацию под личный контроль. Будут тщательным образом проверены все опубликованные сведения, дана оценка действиям педагогического состава, обстановке в семьях указанных учеников и мерам, принимаемым органами профилактики.

Инцидент произошел 11 января. Момент потасовки учителя с учеником на полу школьного коридора попал на видео, которое выложили в социальные сети. В комментариях говорится, что подросток хотел «потыкать ручкой» в лицо своего одноклассника, это увидел проходивший мимо математик. На агрессивность мальчика якобы давно жалуются учителя, одноклассники и их родители.