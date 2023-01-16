Трассировку Гераклейской рокады пока окончательно не утвердили

Об этом 13 января сообщил председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

По его словам, трассировка утверждена, но она не окончательная. Да, она есть в проекте улично-дорожной сети, который утвержден правительством Севастополя. Окончательная трассировка будет сделана тогда, когда будет сделан проект рокады, которого пока нет.

— Створ зарезервирован, его ширина от 50 до 100 метров. Он зарезервирован в документе, который называется проект планировки и проект межевания улично-дорожной сети, — объяснил депутат.

При этом он подчеркнул, что рокада — это очень серьезная тема, которая обсуждается в Севастополе с конца 40-х годов прошлого века. Дорога входила во все генеральные планы города.

— Рокада — это неправильное название, это военный термин, который описывает прифронтовую дорогу, которая проходит параллельно линии фронта, с тем, чтобы можно было перебрасывать воинские подразделения с одного участка на другой. В Севастополе это название прижилось, — сказал В.Горелов.