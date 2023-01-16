Севастополь ремонтирует объекты инфраструктуры подшефного Мелитополя

Власти Севастополя капитально отремонтируют ряд объектов инфраструктуры Мелитополя и Мелитопольского района в 2023 году в рамках подшефной помощи, сообщил ТАСС губернатор региона Михаил Развожаев.

«Запланированы работы по реконструкции водопроводных сетей в Мелитополе и районе, установка блочно-модульной котельной в Мелитополе. В районе будет произведена замена водопроводных сетей между селами, в ряде сел планируется замена резервуаров чистой воды», — рассказал М.Развожаев.

Глава региона отметил, что в 2023 году специалисты Севастополя также капитально отремонтируют здание общежития многопрофильного колледжа Мелитополя на улице 50-летия Победы. Проектные работы уже на завершающей стадии, 25 января строители приступят к работе.

Севастополь оказывает подшефную помощь Старобельскому району Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Мелитополю и Мелитопольскому району Запорожской области. Осенью прошлого года по обращению военно-гражданской администрации Мелитополя и Мелитопольского района власти Севастополя поставили по 200 тонн угля в район и в город для помощи в отопительный сезон. Также для коммунальных служб было передано пять единиц техники.