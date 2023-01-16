С обрезанными ветками у мусорных контейнеров поручено разобраться

По его словам, ему по этому поводу поступает много жалоб от жителей города.

— Я прошу разобраться с источникам, кто их сваливает. Я понимаю, что все это происходит централизованно. Энергетики или управляющие компании, кто-то же их сваливает? Не могут же люди массово ветки стаскивать в таком количестве. Кто-то где-то убирает и валит на площадки, не оплачивая услугу по уборке, — обратился губернатор к своему заместителю Евгению Горлову.

К слову, ранее Е.Горлов руководит департаментом городского хозяйства и тема появления свалок из веток на мусорных площадках для него не нова.