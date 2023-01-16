Просят разобраться с повышением тарифов на перевозку пассажиров

В прокуратуру Севастополя подано заявление с просьбой провести проверку законности приказа управления по тарифам о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Городское управлением по тарифам 12 января опубликовало приказ, предусматривающий изменение тарифов на перевозку пассажиров и багажа по регулируемому тарифу всеми видами транспорта общего пользования в Севастополе. Согласно документа, стоимость проезда и провоза багажа в городских автобусах, троллейбусах, катерах и паромах составит 24 рубля при оплате Единой городской картой Севастополя (ЕГКС) и 30 рублей при оплате наличными. Изменения вступают в силу с 23 января 2023 года.

По мнению общественника Андрея Ситникова, предусмотренное повышение тарифов не обосновано и надлежащим образом не проработано. Приказ принимался с нарушением процедуры, в том числе при подготовке документов коллегиальным органом. Не было принято во внимание, что в 8 из 10 муниципальных округов Севастополя и без планируемого повышения применяются высокие расценки на перевозки по нерегулируемому тарифу — 2,4 рублей за километр. В то время как в Республике Крым тарифы на перевозку гораздо ниже.

«Ясно, что вопрос не достаточно проработан и требует изучения», — указано в обращении, направленном А.Ситниковым в прокуратуру города.

Общественник просит провести проверку законности принятия данного приказа, а на период проверки приостановить его действие. Также необходимо проверить законность применения нерегулируемых тарифов на пригородном транспорте.

Жители сельской зоны и представители общественного движения «Блокпост Севастополь» неоднократно обращались в местные органы власти по вопросам качества перевозки и введение стоимости перевозки по единому городскому тарифу, но ответа не получили.

Кроме того, севастопольские комсомольцы организовали сбор подписей против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Комсомольцы утверждают, что в 2021 году стоимость проезда выросла, но это никоим образом не повлияло на улучшение качества обслуживания пассажиров: транспорт как ходил с перебоями, так и ходит.