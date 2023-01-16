Проблемной застройкой Южного берега занялся Следственный комитет

Наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты разбираются с самовольной застройкой в Ливадии, сообщили в в пресс-службе следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Кроме того, будет проверена законность сделок с недвижимым имуществом бывших санаториев «Красный маяк», «Юность», «Пионер» и земельными участками, на которых они расположены. Уже возбуждено несколько уголовных дел по статьям «Халатность» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ранее в Следкоме состоялся прием ялтинцев, которые пожаловались на целый ряд проблем, копившихся годами. Руководитель ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев дал поручения незамедлительно провести проверки по обращениям.

Также в январе в Следком обратилась местная жительница, попросившая обратить внимание на высотную застройку в исторической части поселка Ливадия. Там, неподалеку от Ливадийского дворца, строится семиэтажная «Вилла Магарач». В процессе самовольной застройки были уничтожены зеленые насаждения, включая редкие, реликтовые растения, повреждена муниципальная дорога. При этом, обращения активистки в местные органы власти результата не имели.

Следователи-криминалисты по заявлениям ялтинцев уже провели осмотры территорий с применением криминалистической техники, а также истребовали сведения из всех инстанций, куда ранее обращались граждане.