Плавательный бассейн в Загородной балке обещают сдать не раньше июня

Плавательный бассейн, входящий в состав спортивно-оздоровительного комплекса «Им.200-летия Севастополя», сдадут в мае-июне 2023 года, сообщил 16 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заместитель губернатора Павел Иено.

— Уже поставка оборудования частично началась, подрядчик заверяет, что в течение двух месяцев будет все поставлено, и до мая месяца в общем хотим... — в отчетном докладе и.о.руководителя капстроя Игорь Ахмедов забрежил финал стройки.

П.Иено подкорректировал слова руководителя подведомственного департамента, объяснив, что до мая бассейн не сдадут.

— Минимум два месяца будет поставка, потом еще есть вопросы, которые надо будет решить — это май-июнь, — разъяснил П.Иено.

Губернатор М.Развожаев на это напомнил, что бассейн — значимый объект и в этом году уже там надо проводить соревнования.

Стройка на СОК «Им.200-летия Севастополя» началась в январе 2020 года. Тогда подрядчик обещал за год построить бассейн. Потом выяснилось, что денег не хватает: сначала на завершение строительно-монтажных работ, потом на закупку оборудования.

В декабре 2022 года на спортивно-технологическое оборудование для бассейна выделили дополнительные 67 млн рублей, с перспективой сдачи объекта в апреле 2023 года.

Но, вероятно, опять что-то пошло не так.