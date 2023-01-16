Над Севастополем сбили 10 беспилотников

ПВО и Черноморский флот сбили над морем 10 из 10 украинских беспилотников.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Беспилотники сбивали над морем на подлете к аэродрому «Бельбек». Общее количество сбитых на 14.44 понедельника, 16 января БЛА — 10 из 10.

Еще один беспилотник был сбит над бухтой около часа ночи.

Севастополь является главной базой Черноморского флота, за последние месяцы несколько раз предпринимались попытки атаковать его беспилотниками и с воздуха, и с моря.