Начинается реставрация Таврической лестницы

Полностью отреставрировать и сдать обновленный объект культурного наследия в эксплуатацию планируют до 1 сентября текущего года.

Заказчик работ — ГБУ «Парки и скверы». Единым подрядчиком выбрана севастопольская компания ООО «Севпроектмонтаж». На выполнение реставрационных работ потратят 39 млн рублей.

Согласно проектно-сметной документации предстоит выполнить демонтажные работы, расчистку, инженерную подготовку территории, планировочную организацию земельного участка, непосредственно реставрационные работы, прокладку инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство.

В процессе реставрации планируется расчистка бутовой кладки от позднейшей штукатурки, воссоздание утраченных балясин и опор освещения по сохранившимся образцам, замена новодельных элементов из ракушечника и серого гранита на известняк и диорит, устройство системы водоотведения, освещения, видеонаблюдения.

Подрядчику выплачен аванс — половина стоимости контракта.

Неудачный опыт

Во время реконструкции ул.Большой Морской в 2020 году строители разрушили три пролета нижней части Таврической лестницы. Прежние диабазовые ступени заменили на новые из серого гранита. К тому же работу выполнили с нарушение всех возможных технологий нелецензированными специалистами и варварскими методами. В результате вместо реставрации севастопольцы получили некачественный новодел нижней части лестницы.

А верхнюю ее часть несколько раз разрисовывали надписями вандалы. После очередного такого случая, в правительстве города пообещали отреставрировать Таврическую лестницу до конца 2021 года.