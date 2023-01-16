На догазификацию льготным категориям севастопольцев выделят субсидию

Постановление о выделении субсидии из резервного фонда льготным категориям граждан принято 13 января на заседании правительства города.

Как пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, изначально решение выделить регионам дополнительные средства на социальную поддержку принято на федеральном уровне.

— Пока внесем основные категории для федерального финансирования, и дальше будем двигаться по пути расширения и обсуждать наши финансовые возможности, – сказал М.Развожаев.

Речь идет об утверждении перечня отдельных категорий граждан для предоставления им субсидии для покупки газового оборудования и проведения работ внутри границ их земельных участков.

В перечень льготных категорий вошли инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибшего (умершего) инвалида войны, ветераны боевых действий, многодетные семьи, малоимущие граждане, включая малоимущих граждан с детьми.

— Мы выделяем деньги, чтобы ГУП «Севастопольгаз», что называется, «под ключ» решил вопрос с газификацией для для льготников. Теперь люди могут подать заявку, а мы купим необходимое внутридомовое газовое оборудование и проведем работы внутри их земельных участков, — написал в своем Телеграм-канале М.Развожаев.

В качестве механизма исполнения решено, что гражданам из перечисленных категорий необходимо подать заявку в ГУП. При этом льготную категорию должен будет подтвердить департамент соцзащиты. Только после этого будут выполнены работа по так называемому федеральному стандарту, с последующим получением возмещения из регионального бюджета.

М.Развожаев дал своему новоназначенному заму Евгению Горлову качественно организовать эту работу. Гуьернатор также не исключил расширения категорий льготников, сославшись на ранее состоявшееся обсуждение в рамках регионального штаба.

На работы и оборудование выделено по 100 тысяч рублей

Еще одно принятое на том же заседании постановление касается порядка возмещения затрат на газификацию льготников.

Как сообщил Е.Горлов, средняя стоимость этих работ составляет примерно 120 тысяч рублей, предоставляемая компенсация на минимальный комплект оборудования, определенный штабом, — 100 тысяч рублей. По словам Е.Горлова, конкретная сумма будет утверждаться непосредственно при заключении договора.

Он также сообщил, что уже поступили заявки от владельцев 12 новых домов в Андреевке. Работы по газоснабжению низкого давления ведутся и в Верхнесадовом.

Догазификация и нулевое подключение

Постановлением Правительства РФ программа социальной газификации, в рамках которой бесплатно подводят газ к домовладениям граждан, теперь действует бессрочно.

Первоначально программу должны были выполнить к концу 2022 года. Такое поручение давал президент РФ Владимир Путин правительству страны и региональным властям. Газ должны довести к домам и подключить бесплатно (это называется «нулевое подключение») в населенных пунктах, где уже имеются газораспределительные сети.

В Севастополе в программу социальной догазификации включили более 18 тысяч домовладений. В конце ноября через портал единого оператора газификации было подано 2 583 заявки на подключение объекта капитального строительства на догазификацию, заключен 31 комплексный договор на проектирование и строительство сети газопотребления, 448 договоров — на технологическое присоединение объектов капитального строительства.

Темпы социальной газификации в регионе не высоки из-за того, что дома и земельные участки граждан до сих пор не оформлены в собственность согласно законодательству РФ.