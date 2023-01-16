Лесники убирают горы мусора за «дикими» туристами

Сотрудники ГКУ «Севастопольское лесничество» в очередной раз убрали горы мусора за туристами в лесу между «Серебряным» и «Золотым» пляжами. Отдыхающие в очередной раз оставили после себя настоящую помойку.

«По информации, опубликованной в сети интернет 09.01.2023 «Лес между «Серебряным» и «Золотым» пляжами Севастополя превратили в помойку». К выполнению уборки лесного участка от захламления незамедлительно приступили сотрудники ГКУ «Севастопольское лесничество», — сообщили в Севприроднадзоре.

Это, к сожалению, далеко не первые случай, когда туристы не убирают за собой мусор. Ранее в социальных сетях были выложены фотографии, на которых видно, что «дикари» оставили после своего отдыха поломанные лежаки, шины, деревянные настилы и самодельный домик в районе заповедного урочища Инжир.