Генеральный план в 2023 году не примут

Проект дополненного Генерального плана в 2023 году, в лучшем случае, представят на общественные слушания. Таким образом, утверждение Генплана в очередной раз переносится, теперь на 2024 год.

Об этом 13 января на пресс-конференции сообщил председатель постоянной комиссии по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

По его информации, на сегодня определены заказчик и подрядчик: первым является департамент архитектуры и градостроительства, вторым – ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы». Тот самый, что разрабатывал первую версию генплана.

Известно, что 10 января был заключен договор на разработку соответствующей документации и предполагается, что появится не один, а три варианта генплана. По мнению В.Горелова, это очень позитивно.

В качестве обоснования такого мнения он напомнил, что, когда в 2014 году разрабатывалась концепция пространственного развития, их тоже было три или четыре варианта.

— Все они легли в основу генерального плана, который потом был разработан в НИПИ «Гепнлана Москвы». Когда есть вариации, можно выбрать лучшее, — заявил он.

Он также рассказал, что из трех готовящихся вариантов, один рассматривает Севастополь, как населенный пункт, с землями разных категорий. Вариант второй — это Севастополь, в границах которого расположены 46 населенных пунктов, предусмотренные законом 17-ЗС и 19-ЗС. Третий вариант направлен на укрепление ныне существующих населенных пунктов.

— Насколько мне известно, дорожная карта по разработке Генерального плана существует, она утверждена и в ней указано, что в 2023 году должны состояться публичные слушания по доработанному проекту, а в 2024-м — его утверждение, — продолжил депутат.

При этом, В.Горелов поставил под сомнение обозначенные сроки, аргументируя это все еще продолжающимся сбором исходных данных.

— Если это действительно так, то в отношении 2023 года я выскажу некоторое сомнение. Потому что знаю, как разрабатывался первый вариант. Если в 2023 году хотя бы удастся выйти на публичные слушания, это будет хорошим результатом, – прокомментировал В.Горелов.

Он также напомнил, что какое-то время занимает процедура публичных слушаний, дальше должна работать комиссия по рассмотрению замечаний и предложений граждан, которые потом направляются разработчику...

— Пока планы такие: 2023 год — это публичные слушания по доработанному проекту или по тем вариациям, которые, возможно, появятся, — заключил В.Горелов.