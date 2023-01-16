Дистанционные мошенники украли у севастопольцев более 100 миллионов рублей

Всего за 2022 год полицией Севастополя возбуждено 899 уголовных дел по таким преступлениям. Рекордная сумма переведенных мошенникам средств — более 15 млн рублей.

«В 2022 году по фактам дистанционного мошенничества с банковскими счетами возбуждено 899 уголовных дел по ст. 159 УК РФ (в 2021 г.— 789, в 2020 г. — 998)», — сообщили в УМВД России по Севастополю на запрос «Севастопольской газеты».

Общий материальный ущерб нанесенный жителям города от мошенничества с использованием ИТ-технологий оценивается в 107 517 069 рублей. Максимальный ущерб прошлого года — 15 334 620 рублей.