Землю для участников СВО в Севастополе нашли

Об этом 13 января на пресс-конференции сообщил председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

Таким образом он ответил на вопрос «Севастопольской газеты» о реализации регионального закона о социальной поддержке участников СВО.

Как известно, Севастополь является одним из российских регионов, где законом предписывается бесплатно выделять землю этой категории граждан.

В конце ноября 2022 года в Законодательном собрании был принят региональный закон, при голосовании за который во втором чтении как раз В.Горелов воздержался, мотивируя свое мнение дефицитом земельных ресурсов в Севастополе.

На этот раз он сообщил, что земельный участок на эти цели найден.

– Насколько мне известно, он существует в районе или 7-го или 10-го километра Балаклавского шоссе, – сказал В.Горелов.

Правда, оговорившись, что правильнее этот вопрос было бы задать департаменту архитектуры или, например, департаменту имущественных и земельных отношений.

– Когда мы этот закон обсуждали во втором чтении, я ведь с трибуны говорил о тех рисках, которые в Севастополе могут случиться. По состоянию на две-три недели назад заявлений было подано восемьсот с чем-то, но ведь это не последняя цифра, – пояснил В.Горелов, заверив, что закон будет непременно выполнен.