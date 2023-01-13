Троллейбусы могут заменить на электробусы

О планах заменить в перспективе привычные на городских улицах троллейбусы на новомодные электробусы 13 января сообщил новоназначенный исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено.

Он напомнил, что Севастополь участвует в пилотном проекте по развитию городского электротранспорта, в рамках которого в прошлом году в Севастополе установили 10 электрозарядок. В 2023 году планируется установить еще 16.

– Это те инструменты и механизмы, которые позволяют создать необходимую инфраструктуру для развития экологического вида транспорта города Севастополя, – подчеркнул П.Иено.

Он также сказал, что город в настоящее время испытывает разных производителей электробусов на предмет их пригодности к эксплуатации в условиях Севастополя.

– Скажу честно, это имеет определенный смысл. В любом случае, троллейбусная сеть требует определенных капиталовложений в развитие контактной сети. Здесь на чашу весов надо положить стоимость развития такой контактной сети и те деньги, которые должны быть вложены в инфраструктуру. Второй вариант – закупить электробусы, построить на конечных станциях электрозарядные устройства для электробусов, – пояснил П.Иено.

По его словам, в правительстве как раз сейчас идут обсуждения на этот счет.

– Это, в частности касается Фиолентовско-Монастырского шоссе, поскольку этот район города получил соответствующий толчок для развития — в 2022 году мы привели дорожную сеть в порядок, совместно с коллегами из департамента городского хозяйства. Они закончили работы по освещению, мы на сегодня проектируем там пешеходную сеть, – заявил чиновник.

По его словам, речь идет о сравнении выгоды от использования троллейбусов и электробусов.

– Сегодня смотрим, что нам будет более выгодно. Опять же, это позволит нам участвовать в федеральных программах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Можно также поучаствовать в программах по поставке общественного транспорта. Так что будем работать, – подытожил П.Иено.