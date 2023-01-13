С 23 января подорожает проезд в общественном транспорте

В Севастополе на четыре рубля повысится оплата за проезд в городском общественном транспорте.

Такая информация содержится в приказе городского управления по тарифам от 12 января, опубликованном в тот же день. Отмечается, что приказ вступает в силу через 10 дней после его официальной публикации. Повышение коснется всех видов городского общественного транспорта — троллейбусов, автобусов и катеров.

Как следует из документа, при оплате картой ЕГКС проезд обойдется в 24 рубля, при оплате наличными и банковскими картами — нужно будет платить 30 рублей.

Предыдущее повышение было в октябре 2021 года. Тогда стоимость проезда повысилась до 20 рублей — по карте ЕГКС и до 26 рублей — за наличный расчет. Нынешнее подорожание сделает с 23 января поездки дороже на 14-20% в зависимости от способа оплаты.