Главная Новости

Окопные печки из Севастополя доставили на передовую

Свинцова Анна

Севастопольский мастер по художественной ковке металла Виталий Григорович сделал 20 окопных печек, которые волонтеры отвезли на передовую.

На такой печке воду в чайнике можно вскипятить за пять минут.

«Тип таких печек называется «Ракета». Чертеж я увидел в интернете, сначала сделал одну, проверил, как она работает, меня она порадовала — легкая, мобильная, можно использовать для обогрева и подогревать еду. У нее и КПД выше, чем у «буржуйки» и мобильность гораздо выше. Поэтому я в своей мастерской сделал еще таких 19 штук», — рассказал В.Григорович.

По его словам, окопную печку сделать несложно — на изготовление 20 у мастера ушло около 10 дней. Правда, нужно строго следовать чертежам и четко «соблюдать геометрию». Весит окопная печка «Ракета» не больше 10 килограммов и разгорается она даже от щепок. При этом работает в любую погоду — и в снег, и в дождь, и даже если на улице сильный ветер.

Металл мастер купил за свои деньги. Он готов делать печки и дальше, но нужна помощь. Возможно с профильным металлом ему смогут помочь ресурсоснабжающие организации в сфере ЖКХ.

Окопные печки В.Григорович передал волонтерам общественных движений «Блокпост Севастополь» и «Самооборона «Севастополь Без Фашизма». Гуманитарную помощь отвезли в направлении Херсона и Мелитополя. И, кстати, бойцы уже печки оценили.

«Ребята очень остались довольны, просят привозить еще», — рассказал руководитель РОО «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников.