Окопные печки из Севастополя доставили на передовую

На такой печке воду в чайнике можно вскипятить за пять минут.

«Тип таких печек называется «Ракета». Чертеж я увидел в интернете, сначала сделал одну, проверил, как она работает, меня она порадовала — легкая, мобильная, можно использовать для обогрева и подогревать еду. У нее и КПД выше, чем у «буржуйки» и мобильность гораздо выше. Поэтому я в своей мастерской сделал еще таких 19 штук», — рассказал В.Григорович.

По его словам, окопную печку сделать несложно — на изготовление 20 у мастера ушло около 10 дней. Правда, нужно строго следовать чертежам и четко «соблюдать геометрию». Весит окопная печка «Ракета» не больше 10 килограммов и разгорается она даже от щепок. При этом работает в любую погоду — и в снег, и в дождь, и даже если на улице сильный ветер.

Металл мастер купил за свои деньги. Он готов делать печки и дальше, но нужна помощь. Возможно с профильным металлом ему смогут помочь ресурсоснабжающие организации в сфере ЖКХ.

Окопные печки В.Григорович передал волонтерам общественных движений «Блокпост Севастополь» и «Самооборона «Севастополь Без Фашизма». Гуманитарную помощь отвезли в направлении Херсона и Мелитополя. И, кстати, бойцы уже печки оценили.

«Ребята очень остались довольны, просят привозить еще», — рассказал руководитель РОО «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников.