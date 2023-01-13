Новый тариф на общественный транспорт далек от экономически обоснованного

Повышение тарифов на общественном транспорте и.о.губернатора Севастополя Павел Иено назвал ожидаемым и неизбежным.

Решение было принято еще в декабре 2022 года и теперь тариф составляет 24 рубля при оплате единой городской картой и 30 рублей для тех, кто оплачивает проезд банковской картой или наличными.

В качестве причины такого повышения П.Иено назвал повышение стоимости запасных частей, содержания и обслуживания подвижного состава.

При этом он сообщил, что новый тариф является одним из самых низких по всему Южному федеральном округу.

– Мы требуем от наших перевозчиков повышения качества перевозок, чтобы на улицах Севастополя ездили новые автобусы высокого экологичного класса и улучшался сервис, – сказал П.Иено.

Он также заверил, что в правительстве города максимально сдерживают рост тарифа на общественном транспорте.

По его информации, Севастополь в течение года тратит порядка 200-250 миллионов рублей на компенсацию межтарифной разницы.

Другое дело, что и новый тариф пока далек от экономически обоснованного, составляющего 43 рубля.

– Мы потихонечку двигаемся к этой планке, – обнадежил П.Иено.

Пригородный тариф тоже вырос

Что касается пригородных тарифов, то, по заявлению чиновника, в этом случае расчет идет километража.

– У нас в городе действуют два тарифа: есть городской тариф, где вы платите 24 и 30 рублей и есть пригородный, где считаются пассажиро-километры. Там тариф будет считаться из расчета 2,4 рубля за километр для ЕГКС и 3 рубля за километр при оплате наличными, – продолжил П.Иено, так и не ответив на вопрос «Севастопольской газеты», так сколько же будет теперь стоить проезд в Качу или в села Байдарской долины.

Единый тариф по всему городу

По словам П.Иено, 2023 год будет весьма серьезным для транспортников.

– Надо будет заключить новые контракты на новую маршрутную сеть, и мы хотим обратить особое внимание на сельские территории. Мы уже обсуждали с губернатором, считаем целесообразным установить единый тариф, который будет действовать и в пригороде. Для этого надо сделать серьезные изменения. Надеемся, что в этом нам поможет наш «Севэлектроавтотранс», он на сегодня занимание 60% рынка городских перевозок, – анонсировал грядущие решения П.Иено.

По его информации, до конца года будут аключены новые контракты на следующие три года по новой маршрутной сети, с февраля планируется начать обсуждение новых маршрутов.

Для сравнения, П.Иено заверил, что в других городах Крыма установлены соответствующие тарифы.

– Мы идем с ними синхронно, – пояснил П.Иено.

Правда, как выяснила «Севастопольская газета», это не совсем так, например, В Симферополе, Ялте, Алуште, Керчи и других крымских городах тариф проезда в общественном транспорте составляет 20 и 25 рублей, в зависимости от формы оплаты.

Остается добавить, что новый тариф в Севастополе вводится с 23 января.