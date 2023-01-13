Николаю Петровичу квартиру так и не дали

На сайте правительства Севастополя вновь опубликован список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории города. На 1 января 2023 года в списке 4982 человека.

Удивительно, но первым в списке указан все тот же Николай Петрович, который стоит в очереди на квартиру с мая 1974 года. Другие «старожилы» — Лидия Николаевна и Людмила Васильевна в списке с 1976 года.

Улучшения жилищных условий ждут инвалиды, малоимущие, реабилитированные лица, граждане, проживающие в коммунальных квартирах и общежитиях и граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера, а также педагогические работники. Например, педагоги Альбина Васильевна и Ольга Вадимовна на учет встали еще в 1983 году.

В 2022 году список пополнился на 118 человек. Среди них больше всего многодетных, также есть педагогические работники и жители осажденного Севастополя.