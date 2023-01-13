Не благоустроили полсотни «самых дружных дворов»

Объекты, победившие в городском конкурсе на благоустройство в 2020 и 2021 годах, обещают привести в порядок до конца 2023 года.

Так говорится в ответе департамента городского хозяйства на запрос «Севастопольской газеты» о сроках затянувшегося благоустройства.

Оказалось, что в рамках реализации конкурса «Самый дружный двор» 2020 года мероприятия по благоустройству придомовых территорий не выполнены на 15 объектах.

«Строительно-монтажные работы по одному объекту, а также дополнительные работы по результатам сложившейся экономии по 14 объектам будут завершены в 2023 году», — сообщили в горхозе.

Завершение работ на 32 придворовых территориях — победителях конкурса 2021 года, в их числе дома по ул.Хрулева, 12, ул. Маршала Блюхера, 20 и 22 и в с.Верхнесадовое по ул.Локомотивная, 18, 20, 22, 35, 41, 43, 43А, 45, 47, 49 запланировано в 2023 году.

Невыполнение работ в срок департамент городского хозяйства объяснил задержкой поставок оборудования и материалов, а также необходимостью изыскания средств в связи с увеличением цен на строительно-монтажные работы.

Благоустройство дворов-неудачников неоднократно откладывалось под разными предлогами: ковидными ограничениями, логистикой, некачественными проектами, дорогостоящими материалами, отсутствием финансирования. В некоторых случаях люди, уставшие от обещаний, грозились даже написать обращение к мэру Москвы Сергею Собянину на том основании, что данные работы в Севастополе реализуются на московские деньги.

Напомним, в рамках конкурса «Самый дружный двор» в 2021 году было запланировано благоустройство 50 дворовых территорий на общую сумму 75 млн рублей. По итогам конкурса 2022 года, который проходил в Севастополе в шестой раз, должны благоустроить еще 50 дворов на такую же сумму.