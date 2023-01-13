Лекарства в больнице нашлись

Следователи инициировали проверку по сигналу жительницы Севастополя, что ее дочери в больнице не выдают лекарства.

Женщина пожаловалась в социальной сети Вконтакте на отсутствие положенного важного лекарства для ее 12-летней дочери, которая лечится в городской больнице. С жалобой разбирались следователи.

«Представители Севастопольского межрайонного следственного отдела выехали в одну из больниц города, где проходит лечение 12-летняя школьница в сопровождении своего законного представителя — матери», — сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Следователи поговорили с женщиной и медперсоналом. В итоге ситуацию с лекарственным обеспечением удалось решить. Тем не менее, была назначена процессуальная проверка, по результатам которой следователи дадут оценку оказания медицинской помощи несовершеннолетней.