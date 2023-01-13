Канатная дорога на «Мисхор – Ай-Петри» сменила собственника

Объект передан из муниципальной в республиканскую собственность, сообщила пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений республики Крым.

«Канатная дорога на Ай-Петри передана из собственности муниципального образования городского округа Ялта в собственность республики. В настоящее время комплекс не работает. Планируется благоустройство объекта в рамках инвестиционного соглашения», — рассказали в министерстве, пообещав провести благоустройство комплексно и с учетом правил антитеррористической безопасности.

Ранее пользователи в социальных сетях сообщали, что канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри», которая должна была в новогодние праздники перевозить желающих увидеть снег, почему-то закрыта.

Канатная пассажирская дорога «Мисхор – Ай-Петри» имеет длину 2980 м, причем между двумя последними станциями опорные вышки отсутствуют. Длина этого участка составляет 1670 метров. Он занимает второе место в рейтинге самых длинных безопорных пролетов в Европе, уступая первую строчку немецкому канатному подъемнику Райтеральпе.

Перепад высот — 1066 м, время пути — 15 минут. Кабинки вмещают 35 человек. Всего по дороге следуют четыре кабинки. Пропускная способность — до 900 человек в час.