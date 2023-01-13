«Художников» с лестницы в Крепостном переулке задержали

Злоумышленники — двое местных жителей в возрасте 17 и 20 лет расписали подпорную стену в центре Севастополя похабными надписями и свастикой ради развлечения.

С места преступления «художники» скрылись, однако оперативно были установлены и задержаны сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю. Оказалось, что молодые люди — ранее судимы за кражи и угон автомобиля.

В отношении фигурантов отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ «Вандализм». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, им грозит наказание в виде ареста сроком до трех месяцев или штрафа в размере до 40 тысяч рублей.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и надлежащей правовой квалификации действий злоумышленников, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.