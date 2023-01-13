Депутат не видит необходимости в региональном законе о гаражной амнистии

Председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов считает, что острой необходимости в региональном законе о гаражной амнистии в городе не существует.

Таким образом он ответил на вопрос «Севастопольской газеты» о сроках принятия такого закона севастопольскими депутатами.

Как известно, проект регионального закона о гаражной амнистии разрабатывается правительством города с 2021 года.

— Закон не заходил к нам официально в Законодательное собрание, просто мне прислали его для ознакомления. Мы его посмотрели, написали перечень замечаний и предложений. Разработчики этого законопроекта ушли и больше не возвращались, — вкратце описал судьбу законопроекта В.Горелов.

По его информации, разработчики все-таки продолжают заниматься этой темой.

— Сказать, что у нас все остановлено в отношении гаражной амнистии, что она не реализуется, я тоже не могу. Я сам — участник этого процесса. У меня есть два гаражных бокса: у меня и у жены. На данном этапе, я не увидел каких-либо особенностей, которые требовали существования регионального закона, — объяснил В.Горелов. — Есть федеральные нормы, и они исполняются в Севастополе, — считает депутат.

При этом, он отметил невысокую активность севастопольцев в отношении гаражной амнистии.

— Мне в нашем БТИ сказали, что мы одни из первых. Почему? Я не знаю. Возможно, это связано со спецификой гаражных кооперативов и с нежеланием людей этим заниматься. Трудно сказать, но проблем, которые требовали бы реально существующего регионального закона, я не увидел, — подытожил сказанное В.Горелов.

Напомним, что региональный закон должен учитывать местные особенности, которых у Севастополя немало. Это проявляется даже в том, что для всей страны гаражная амнистия действует для гаражей, построенных до 2005 года, а в Севастополе — до марта 2014 года.