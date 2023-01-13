Деньги от штрафов за нарушения ПДД попадают только в один карман

Антимонопольная служба требует в суде признать ничтожным концессионное соглашение о видеофиксации нарушений ПДД в Севастополе.

Крымское управление Федеральной антимонопольной службы в суде добивается признания недействительным концессионного соглашения с компанией «Безопасные дороги Севастополя» по функционированию систем фиксации дорожных правонарушений и платных парковок, сообщила пресс-служба управления.

Антимонопольщики требуют признать ничтожным само концессионное соглашение, заключенное в октябре 2016 года, и пять допсоглашений к нему, подписанных в 2017-2020 годах. Ответчиками по иску выступают департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя и концессионер — ООО «Безопасные дороги Севастополя».

Иск принят к рассмотрению 1 декабря, первое судебное заседание прошло 28 декабря.

В пресс-службе Крымского УФАС пояснили, что иск связан с неконкурентной процедурой выбора концессионера и несоответствием условий соглашения нормам закона.

«Выявлено, что данное концессионное соглашения заключено с нарушением конкурентной процедуры, установленной законом, его условия не соответствуют антимонопольному законодательству, интересам государства и общества, а в части взятых обязательств по обеспечению функционирования платных парковок в городе Севастополе общество не исполнило», — считают в антимонопольной службе.

Там отметили, что все поступающие в бюджет города средства по оплате штрафов за нарушения, которые фиксируют видеокамеры, на 100% перечисляются ООО «Безопасные дороги Севастополя». Кроме того, с момента заключения концессионного соглашения в нарушения требований закона департамент транспорта Севастополя и ООО «Безопасные дороги Севастополя» заключали допсоглашения по увеличению платы в пользу ООО без согласования с антимонопольным органом.

«На данный момент такие условия обеспечивают интересы только самого ООО «Безопасные дороги Севастополя» и его бенефициаров. Из чего следует, что Севастополь лишается возможности использовать полученные от уплаченных штрафом средства для благ севастопольцев», — считает УФАС.

По условиям концессионного соглашения ООО «Безопасные дороги Севастополя» взяло на себя обязательства по установке камер в Севастополе для фиксации нарушений правил дорожного движения и организации парковочных мест, а город принял обязательства по выплате ООО «Безопасные дороги Севастополя» компенсации операционных и финансовых затрат, включая возврат банковского кредита.

В конце прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал это соглашение кабальным, и отметил, что расторгнуть его невозможно из-за «штрафных санкций, которые в настоящее время город выплатить не может».