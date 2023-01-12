«Желтый» уровень террористической опасности опять продлили

«Желтый» уровень террористической опасности продлили до 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Основанием для продления стала информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористических актов и организации деятельности по противодействию их совершению.

«Правоохранительными органами, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851", – сказано в сообщении..

С учетом обстановки, гражданам рекомендуется контролировать ситуацию вокруг себя, особенно при нахождении на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также при посещении образовательных учреждений.