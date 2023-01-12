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За отопление балкона платить не нужно, но есть нюансы

Свинцова Анна

Площадь балкона или лоджии не должна учитываться при оплате за отопление. Но все зависит от информации, указанной в техническом паспорте квартиры.

Читателю «Севастопольской газеты» в январе пришла квитанция с перерасчетом за тепло. В новой платежке была указана бОльшая площадь квартиры — в нее включили и балкон, что мужчину очень возмутило.

В пятом пункте статьи 15 Жилищного кодекса РФ четко сказано: «Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас». То есть, плата за отопление (если нет индивидуальных счетчиков), действительно, рассчитывается по общей, а не по жилой площади. Вот только балконы с лоджиями сюда не входят.

Теплоснабжающие организации периодически проводят сверку площадей жилых помещений с данными Росреестра, и именно за эту площадь платят владельцы недвижимости. При этом сотрудник сферы ЖКХ не может знать, включен ли балкон в эту площадь или нет.

«В такой ситуации нужно обязательно внимательно изучить технический паспорт квартиры или поэтажный план. Понять, очерчена ли эта конструкция «красной линией» или нет. Возможно, у вас не балкон, а «зимняя» лоджия. В любом случае, с этими документами нужно прийти в свою управляющую компанию. Если это обычный балкон, будет произведен перерасчет. Если технического паспорта нет, нужно заказать его в БТИ», — объяснила заместитель директора УК «Центр» Наталья Павленко.

Можно попробовать написать обращение об исключении площади балкона (лоджии) из площади квартиры, которое передадут на рассмотрение в Росреестр.

Гражданин может обратиться в Росреестр любым удобным способом (через электронную почту по почте или через МФЦ).

Конечно, самым оптимальным вариантом является оплата отопления по счетчику, где не учитывается квадратура помещения, а только количество теплопотребления. Вот только не в любой квартире можно установить такой счетчик. Так, к примеру, запрещена установку индивидуальных приборов учета тепла в квартирах домов с вертикальной разводкой системы отопления.