Владельцы квартир с автономным отоплением снова получили платежки от Севтеплоэнерго

Некоторые севастопольские семьи, которые отказались от центрального отопления, установив автономное, в январе 2023 года снова получили платежки от Севтеплоэнерго с требованием погасить долги. Хотя проблему в правительстве города обещали окончательно решить еще до конца декабря.

«Уважаемый Евгений Сергеевич! Группа севастопольцев по котлам спрашивает, когда наш вопрос по списанию фиктивных долгов за будет решен? Людям снова пришли платёжки с начисленной услугой по отоплению и пеней. Вы и губернатор обещали , что все решится положительно после нового года», — написала заместителю губернатора Севастополя Евгению Горлову в Телеграм-канале жительница города.

Ее поддержала подруга по несчастью, добавив, что уже есть распоряжение правительства для Севтеплоэнерго, но нет никаких действий со стороны этой организации.

Более двухсот севастопольских семей несколько лет назад отключились от центрального отопления и перешли на автономное. Несмотря на то, что на тот момент они все делали законно, Севтеплоэнерго продолжило им присылать счета за отопление. К концу прошлого года проблему все-таки решили 115 человек. Остальные должны были успеть сдать необходимые документы до конца декабря.

Впрочем, финальную точку в этой истории власти Севастополя обещали поставить еще два года назад.