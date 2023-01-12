В Гагаринском районе станет светлее

На участке Камышовского шоссе, на пр.Гагарина и на двух площадях — им.50-летия СССР и Комбата Неустроева отремонтируют наружное освещение.

Между госучреждением «Горсвет» и севастопольским ООО «Символ» подписан контракт на 23 миллиона по капитальному ремонту объектов наружного освещения, расположенных в Гагаринском районе: на Камышовском шоссе (от поворота на Казачинское шоссе до дома №49Б); в Стрелецкой — на пр.Гагарина (от поворота на ул.Д.Ульянова до пл. 50-летия СССР), саму площадь им.50-летия СССР и площадь Комбата Неустроева (самое начало ПОР).

На Камышовском шоссе заменят установят 82 светильника, в Стрелецкой — 120, на пл. Комбата Неустроева — 37.

О проектных решениях в рамках контракта «Севастопольской газете» рассказал главный инженер проекта (ГИП) ООО «Символ» Валерий Булгаков.

По его словам, сложность состояла в том, что все опоры, расположенные на ремонтируемых участках принадлежат Севэлектроавтотрансу. Демонтаж чужих опор был невозможен. Устройство же новых — рядом со старыми было бы абсурдом. Разработчики приняли решение получить технические условия от Севэлектроавтотранса и при согласовании разместить на их опорах новые светильники.

На участке Камышовского шоссе установлены новые металлические опоры и по согласованию с заказчиком там будут частично заменены кабель, кронштейны и светильники.

— При рассмотрении вариантов светильников мы остановились на светильниках производства ООО LEDEL, Казань. Основными критериями их выбора стали минимальный объем электропотребления и защита от перенапряжения и замыкания. Кроме того, на самом кронштейне присутствует возможность регулировки угла наклона. Впервые предусмотрены устройства контроллеров управления «Бриз» отечественного производства. Данное оборудование подключается к пульту управления, расположенному в ГБУ «Горсвет». Таким образом, каждый светильник передает информацию о неисправности или выводе из строя непосредственно в Горсвет, тем самым ускоряя время обнаружения поломанного светильника и его замену, — объяснил В.Булгаков.

По его словам, контроллер также позволяет регулировать яркость лампы. При обращении жителей близлежащих домов относительно засвета в окна данная система позволит безболезненно уменьшить яркость каждого отдельно взятого светильника