Сброс сточных вод в реку Байдарку остановлен

Водоканал отчитался о решении проблемы сброса канализационных стоков в селе Орлиное. Депутатам даже продемонстрировали, как это делается, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Севастополя.

В селах Байдарской долины отсутствует централизованное водоотведение. Жители села Орлиное неоднократно обращались к депутатам всех уровней с просьбой решить вопрос сброса неочищенных канализационных стоков из жилых домов и социальной инфраструктуры, который сейчас производится непосредственно в грунт. Из-за этого территория в зоне реки Байдарки превратилась в зловонное болото.

В конце декабря председатель заксобрания Владимир Немцев, депутат Вячеслав Аксенов совместно с руководством ГУПС «Водоканал» и представителями департамента городского хозяйства совершили рабочий выезд в Орлиное.

— В рамках рассмотрения вопроса комплексного водоснабжения и водоотведения в Орлиновском муниципальном округе было дано поручение водоканалу найти способ решения существующей проблемы. Буквально в середине декабря нас проинформировали, что могут это сделать, но для этого необходима определенная сумма денег. Совместно с департаментом городского хозяйства средства были найдены и перераспределены на реализацию найденного решения, — рассказал В.Немцев.

По его словам, для ликвидации сброса неочищенных сточных вод в реку Байдарку, водоканал выполнил переключение существующей сети канализации от объектов жилой и социальной инфраструктуры в железобетонный резервуар, который ранее был приемным резервуаром канализационной насосной станции. Сточные воды из резервуара будут откачиваться спецавтотранспортом водоканала и ежедневно вывозиться на канализационные очистные сооружения в село Озерное.