Профессор дал рекомендации как защитить себя от вирусных инфекций

Больным ОРВИ нужно носить маски, а остальным, чтобы избежать инфекции, необходимо отказаться от вредных привычек и пропить курс поливитаминов.

Такие рекомендации в сезон простудных инфекций дал профессор Медицинской академии им.Георгиевского Крымского федерального университета Юрий Бобрик.

«Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) имеют характерную клиническую картину: у человека повышается температура тела, появляется кашель, насморк, общая слабость. Если в медицинском учреждении не были проведены лабораторные исследования на определение типа инфекционного агента, а их более сотни, то ставится общий диагноз — ОРВИ», — пояснил Ю.Бобрик.

По мнению специалиста, для того чтобы обезопасить себя от различных инфекционных заболеваний, необходимо повышать общую неспецифическую резистентность организма. То есть, повышать иммунитет. Для этого необходимо спать не менее восьми часов, полноценно питаться: употреблять в пищу достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов и избавиться от вредных привычек (курения, злоупотребления алкоголем).

«Не лишним будет курс поливитаминных комплексов, а также занятия физической культурой, в том числе и прогулки на свежем воздухе. А при вирусной инфекции ношение маски рекомендуется как раз тем, кто болеет», — добавил профессор.

По словам специалиста, у взрослого населения сформирована так называемая иммунная память и благодаря ей в ряде случаев организм не дает развиваться инфекции. Ю.Бобрик также отметил, что дети, как и пожилые люди, относятся к группе особого риска, поэтому нужно не забывать своевременно делать профилактические прививки.