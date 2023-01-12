Половине крымских отелей звезды не положены

В Крыму обязательную классификацию прошли 1083 гостиницы. К категории пятизвездочных теперь относятся 13 отелей, а 566 — вообще без звезд.

«По состоянию на январь 2023 года классифицировано 13 объектов категории «5 звезд», 64 объекта с категорией «4 звезды», «3 звезды» у 244 объектов, «2 звезды» у 167 объекта, «1 звезда» — 29 объектов; категория «без звезд» у 566 объектов», — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

Обязательная система классификации средств размещения в России действует с 2018 года. С прошлого года это правило распространилось на все гостиницы, независимо от номерного фонда. Наличие классификации также обязательное требование для получения господдержки.

В пресс-службе Минкурортов напомнили, что три крымских отеля в начале декабря 2022 года были признаны лучшими по версии Национальной гостиничной премии. Это отель Palmira Palace Resort & SPA, отель More Spa & Resort и Крымский Бриз Hotel & Villas. Кроме того, «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» стал лучшим в России санаторием в области качества услуг. Еще 16 объектов размещения вошли в «ТОП-100 российских здравниц», составленный Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.