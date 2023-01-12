На Старый Новый год станцуют «Тайну Снежной королевы»

Учащиеся севастопольской школы классической хореографии «Территория балета» в первый день Старого Нового года 14 января покажут хореографическую сказку «Тайна Снежной королевы» в Севастопольском драмтеатре имени Б.Лавренева Черноморского флота.

Как рассказала «Севастопольской газете» художественный руководитель и основатель школы Виктория Холодова, уникальность спектакля состоит в участии только учеников школы, чей возраст — от 4 до 16 лет.

Всего в спектакле примут участие 87 юных танцовщиков, это фактически весь учащийся состав школы.

По ее словам, это будет заключительный спектакль целой серии выступлений, ранее спектакль уже показали в Балаклавском Доме культуры, в городских школах.

Постановка оказалась настолько удачной и была так хорошо принята, что теперь ее решили вынести, что называется, на «большую сцену».

Театр флота пошел на встречу и предоставил таковую.

Зрителями спектакля станут севастопольские и даже симферопольские школьники, родители танцовщиков, все желающие насладиться классическим балетным искусством.

– Насколько я знаю, все билеты уже проданы, – сообщила руководитель школы.

По ее словам, ее выпускники получают в стенах школы хорошую хореографическую подготовку, позволяющую некоторым выпускникам успешно продолжать учебу в Академии русского балета им.А.Я.Вагановой в Санкт-Петербурге, в Московской государственной академии хореографии, в Пермском художественном хореографическом училище. Есть и те, кто уже успешно поступил в в Севастопольскую академию хореографии.

В.Холодова также подчеркнула, что занятость в балетных постановках всех занимающихся – основной принцип школьного обучения.

– У нас никто из детей в стороне не остается. Мы не используем принцип: «Талантлив — участвуешь, не талантлив — сидишь на скамейке запасных»: все заняты, все трудятся, все вовлечены. Включая родителей, которые удовольствием участвуют в изготовлении декораций или костюмов. У нас, можно сказать, семейная школа».

Интересно, что в спектакле «Тайна Снежной королевы» сказка Андерсена приобрела развитие. Так, в конце всей этой новогодней истории одна из героинь – добрая и очень эмоциональная – разогревает ледяное сердце Снежной королевы, которая из злой и коварной превращается в добрую красавицу-Метель.

– Мы очень незаметно меняем ей на сцене костюм, и она вдруг появляется перед зрителями в нежной белой короне. Это добрая сказка с хорошим финалом, – заверила В.Холодова.