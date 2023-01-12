Кто-то выбросил в мусорный контейнер минометную мину

В Севастополе на ул.Гоголя в мусорном контейнере был обнаружен подозрительный предмет, который оказался советской миной времен Великой Отечественной войны.

Информация об опасной находке поступила по системе «112» в 15.30 четверга, 12 января. По указанному адресу незамедлительно были направлены экстренные службы города. Полиция оцепила территорию, прибыли взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» Росгвардии и сотрудники спецотряда МЧС.

Находкой оказалась 82-миллиметровая минометная мина. Взрывоопасный предмет отнесли на безопасное расстояние и обследовали.

По оценке специалистов, мина прошла канал ствола, а ее головной взрыватель имел механические повреждения.

С соблюдением всех необходимых мер предосторожности боеприпас погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали с места обнаружения. Он будет ликвидирован путём контролируемого подрыва на полигоне. Работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

На данный момент расследуются обстоятельства, при которых опасный артефакт военного времени оказался в мусорном баке у жилых домов, устанавливается личность правонарушителя.