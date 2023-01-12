Юные севастопольцы завоевали «серебро» на конкурсе видеофильмов
Творческая команда севастопольского детского технопарка «Кванториум» завоевала «серебро» на 27-м Международном конкурсе видеофильмов «Алый парус – 2022» имени Владимира Кочурова.
Фестиваль прошел 10-11 декабря в Кирове, а его организатором стал Кировский областной центр детского туризма.
Всего в фестивале приняли участие 47 регионов России, а также представители пяти стран. В общей сложности, они представили 465 фильмов в восьми номинациях.
Цель конкурса – популяризация туризма, краеведения, патриотизма, здорового образа жизни и знаний по охране природы.
Севастопольцы представили на конкурсе видеофильм «Алим» в номинации «Краеведение и патриотизм». Результат – 2 место и «серебряная медаль».
Как рассказали «Севастополькой газете» в севастопольском отделении «Кванторицма», «Алим» – это командная работа обучающихся по направлению «Медиаквантум» Антонины Лебедевой, Кристины Мормыль, Стефании Дьяченко, Григория Скворцова.
Ребята придумали и осуществили свой замысел при наставничестве педагога «Медиаквантума» Сергея Гулько.
Короткометражная кинолента переносит зрителей в послевоенные годы 20 века и рассказывает о мальчике-пастухе Алиме, который тянется к знаниям и мечтает учиться в школе. Однако этому активно препятствует его отец и глава местной закрытой общины. Вместо школы они настаивают, чтобы мальчик занимался домашним хозяйством.
В этом конфликте Алима поддерживает школьная учительница, которая занимается с ним вне школы.
Интересно, что в стремлении к знаниям мальчика вдохновляет судьба знаменитого летчика, Героя Советского Союза.
Главную роль в фильме сыграл обучающийся в детском технопарке Роман Батрак, в остальных ролях, кроме самих детей, заняты педагоги детского технопарка и даже родители детей.
Справка: Владимир Николаевич Кочуров — известный в Кировской области фотограф и видеооператор, трагически погибший 31 июля 2019 года во время водного похода по горному Алтаю. В.Кочуров работал в Центре детского туризма, он и является организатором Всероссийского фестиваля «Алый парус», который теперь носит его имя.