Юные севастопольцы завоевали «серебро» на конкурсе видеофильмов

Фестиваль прошел 10-11 декабря в Кирове, а его организатором стал Кировский областной центр детского туризма.

Всего в фестивале приняли участие 47 регионов России, а также представители пяти стран. В общей сложности, они представили 465 фильмов в восьми номинациях.

Цель конкурса – популяризация туризма, краеведения, патриотизма, здорового образа жизни и знаний по охране природы.

Севастопольцы представили на конкурсе видеофильм «Алим» в номинации «Краеведение и патриотизм». Результат – 2 место и «серебряная медаль».

Как рассказали «Севастополькой газете» в севастопольском отделении «Кванторицма», «Алим» – это командная работа обучающихся по направлению «Медиаквантум» Антонины Лебедевой, Кристины Мормыль, Стефании Дьяченко, Григория Скворцова.

Ребята придумали и осуществили свой замысел при наставничестве педагога «Медиаквантума» Сергея Гулько.

Короткометражная кинолента переносит зрителей в послевоенные годы 20 века и рассказывает о мальчике-пастухе Алиме, который тянется к знаниям и мечтает учиться в школе. Однако этому активно препятствует его отец и глава местной закрытой общины. Вместо школы они настаивают, чтобы мальчик занимался домашним хозяйством.

В этом конфликте Алима поддерживает школьная учительница, которая занимается с ним вне школы.

Интересно, что в стремлении к знаниям мальчика вдохновляет судьба знаменитого летчика, Героя Советского Союза.

Главную роль в фильме сыграл обучающийся в детском технопарке Роман Батрак, в остальных ролях, кроме самих детей, заняты педагоги детского технопарка и даже родители детей.

Справка: Владимир Николаевич Кочуров — известный в Кировской области фотограф и видеооператор, трагически погибший 31 июля 2019 года во время водного похода по горному Алтаю. В.Кочуров работал в Центре детского туризма, он и является организатором Всероссийского фестиваля «Алый парус», который теперь носит его имя.